(Nations unies) La patronne du Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé jeudi la communauté internationale à venir en aide aux Somaliens « traumatisés et qui ont faim », alors que l’insécurité alimentaire « s’envole » à nouveau dans le pays victime des conflits armés et de la sécheresse.

Agence France-Presse

« Je suis allée en Somalie le mois dernier et j’ai vu de mes propres yeux comment les conflits et le changement climatique concourent à détruire les vies et les moyens de subsistance de millions de Somaliens », a déclaré Cindy McCain devant le Conseil de sécurité de l’ONU, décrivant un quotidien fait de « violence, de peur et de faim ».

Fin 2022, le pays, victime d’une sécheresse historique débutée en 2020, avait échappé à une famine généralisée grâce à l’intensification de la réponse humanitaire.

« Mais aujourd’hui, nous risquons de perdre les précieuses avancées réalisées depuis ces jours sombres de l’an dernier », a-t-elle mis en garde.

Les derniers chiffres « montrent que l’insécurité alimentaire s’envole à travers la Somalie », a-t-elle ajouté.

« Plus de 6,6 millions de personnes – un tiers de la population – devraient faire face à une crise alimentaire ou à des niveaux de faim encore pires. Cela inclut 40 000 personnes qui luttent pour survivre dans des conditions proches de la famine ».

« Encore pire, 1,8 million d’enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2023 », a-t-elle précisé.

Depuis début 2022, les conflits armés « ont provoqué plus d’un million de déplacements internes », ajoutés à 2,1 millions de déplacés en raison des catastrophes climatiques ces trois dernières années, a-t-elle noté.

« À force d’être sans cesse obligés de bouger, les gens sont pauvres, traumatisés et ont faim ».

Et malgré ces conditions, faute de moyens suffisants, le PAM est obligé de réduire son aide alimentaire « vitale ».

En décembre, l’agence onusienne pouvait fournir une aide alimentaire à un « record » de 4,7 millions de personnes par mois mais « fin avril, nous avons dû réduire à 3 millions par mois », a insisté Cindy McCain.

« Et sans injection immédiate d’argent, nous devrons encore couper nos listes de bénéficiaires en juillet à seulement 1,8 million par mois », a-t-elle prévenu.

L’ONU avait lancé un appel aux dons de 2,6 milliards de dollars pour la Somalie pour 2023, mais le plan d’aide humanitaire est seulement financé à environ 30 %.