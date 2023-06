La Presse en Tunisie

Risquer la mort pour une vie meilleure

(Sfax, Tunis et l’île de Kerkennah, Tunisie) La région de Sfax, en Tunisie, est devenue la principale plaque tournante pour les migrants vers l’Europe : depuis le début de l’année, les départs pour l’Italie ont bondi de 300 %. Mais tous n’arrivent pas à destination. Les drames sont nombreux, comme on l’a vu cette semaine avec le tragique naufrage au large de la Grèce. Les morts se comptent par centaines. Et ce ne sont pas les propos racistes du président tunisien qui vont renverser la tendance : la population noire est plus que jamais déterminée à rejoindre l’Europe. Coûte que coûte.