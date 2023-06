Somalie

Six civils et trois policiers tués dans l’attaque d’un hôtel

(Mogadiscio) Six civils et trois membres des forces de l’ordre ont été tués et dix civils blessés dans l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio par un commando d’islamistes radicaux shebab neutralisé dans la nuit de vendredi à samedi après six heures de siège, selon la police somalienne.