Conflit au Soudan

Les combats font rage, catastrophe humanitaire en vue

(Khartoum) Raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué Khartoum lundi, malgré l’annonce d’une trêve dans les combats entre l’armée et les paramilitaires qui ont conduit le Soudan au bord d’une « catastrophe » humanitaire et sanitaire selon l’ONU.