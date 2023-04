Éthiopie

Discussions de paix à Zanzibar entre Addis Abeba et les rebelles

(Addis Abeba) Le gouvernement éthiopien et l’Armée de libération oromo (OLA) ont entamé mardi de premières discussions à Zanzibar, île semi-autonome de Tanzanie, a annoncé un porte-parole de cette rébellion active dans la région de l’Oromia, la plus vaste et peuplée d’Éthiopie.