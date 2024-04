Soudan Une attaque de drone fait au moins 12 morts et 30 blessés

(Port-Soudan) Une attaque de drone a fait au moins 12 morts et 30 blessés mardi à Atbara, ville jusqu’ici épargnée par la guerre sanglante qui ravage le Soudan depuis près d’un an, ont rapporté une source médicale et des témoins à l’AFP.