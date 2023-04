Conflit au Soudan

Plusieurs pays évacuent des ressortissants

(Khartoum) La France, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan, où les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine.