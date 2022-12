République démocratique du Congo

Au moins 131 civils tués par les rebelles du M23, selon l’ONU

(Kinshasa) Une enquête préliminaire de l’ONU accuse la rébellion du M23 d’avoir exécuté au moins 131 civils et commis viols et pillages les 29 et 30 novembre dans deux villages de l’est de la RDC, en représailles à des affrontements avec des groupes armés.