Libye

Une population lassée par des combats à répétition

(Tripoli) « Peur », « traumatismes » … la capitale libyenne a été le théâtre ces derniers jours de combats violents entre groupes armés, faisant plus de 30 morts et suscitant un profond abattement chez une population lassée par une instabilité chronique et une crise politique sans fin.