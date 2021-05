(Bamako) L’homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, a indiqué mardi avoir déchargé le président et le premier ministre de transition de leurs prérogatives, dans ce qui s’apparente à un deuxième putsch en neuf mois, suscitant une vaste réprobation internationale et la menace de premières sanctions.

Serge Daniel et Kassim TRAORE

Agence France-Presse

L’arrestation des deux dirigeants et de plusieurs hauts personnages de l’État dans ce pays crucial pour la stabilité du Sahel en proie à la propagation djihadiste a provoqué depuis lundi une multitude de condamnations à l’égard des militaires.

PHOTO MICHELE CATTANI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bah Ndaw

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Moctar Ouane 1 /2



Le président français Emmanuel Macron, dont le pays engage plus de 5000 soldats contre les djihadistes au Sahel, a parlé de « coup d’État dans le coup d’État inacceptable ». Assimi Goïta et d’autres colonels maliens avaient déjà renversé le président désigné Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 avant d’installer des autorités de transition demeurées sous leur contrôle.

Les dirigeants de l’Union européenne sont « prêts, dans les prochaines heures, si la situation n’était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées » contre les protagonistes, a affirmé M. Macron lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet européen.

La France a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les appels à la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées et à un retour à la transition politique devant ramener les civils au pouvoir se sont succédé de la part de la mission de l’ONU au Mali (Minusma), de la Communauté des États ouest-africains (Cédéao), de l’Union africaine (UA), des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de l’Allemagne.

Le médiateur de la Cédéao, Jonathan Goodluck, est arrivé mardi après-midi à Bamako à un nouveau moment critique.

Quelques heures auparavant, le colonel Assimi Goïta a rompu son silence dans une déclaration de reprise en main lue par un collaborateur en uniforme sur la télévision nationale, elle-même sortie de la grève pour la circonstance.

PHOTO MICHELE CATTANI, AGENCE FRANCE-PRESSE La garde nationale au Independance square de Bamako.

Le colonel Goïta reproche au président Bah Ndaw et au premier ministre Moctar Ouane d’avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, bien qu’il soit vice-président responsable de la défense et de la sécurité, domaine cruciaux dans le pays en pleine tourmente.

Une telle démarche témoigne de leur part « d’une intention avérée de sabotage de la transition », dit-il. Il dit s’être vu « dans l’obligation d’agir » et de « placer hors de leurs prérogatives le président et le premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation ».

L’ambiguïté de la formulation suscite des interrogations sur l’éventualité que le vice-président aurait démis de leurs fonctions le président et le premier ministre faute d’avoir obtenu leur démission sous la contrainte.

Élections « courant 2022 »

Les évènements soulèvent aussi des questions sur le respect du calendrier de retour au pouvoir des civils.

Les autorités de transition avaient annoncé l’organisation en février-mars 2022 d’élections présidentielle et législatives. Le colonel Goïta, plus vague, dit que la transition suivra « son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022 ».

Le colonel Goïta avait conduit en 2020 le putsch contre le président Keïta après des mois de contestation populaire. La junte avait ensuite installé des autorités de transition, dont Bah Ndaw, militaire à la retraite, et Moctar Ouane, diplomate.

Les militaires s’étaient engagés, sous pression internationale, à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Ils conservaient cependant la main sur les leviers du pouvoir.

Lundi, les militaires ont fait arrêter le président, le premier ministre, le nouveau ministre de la Défense et de hauts collaborateurs, quelques heures à peine après la présentation d’un nouveau gouvernement à la suite de la démission du précédent, confronté à une contestation grandissante.

Ils les ont fait conduire de force au camp de Kati, haut lieu de l’appareil de Défense à quelques kilomètres de Bamako, où l’ancien président Keïta avait dû annoncer sa démission.

Ils sont « sains et saufs. Ils ont passé la nuit dans de bonnes conditions. Le président a vu son médecin », a indiqué un haut responsable militaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

« Conséquence logique »

Les colonels ont mal pris que deux des leurs aient été écartés des portefeuilles stratégiques de la Défense et de la Sécurité dans le nouveau gouvernement, qui maintenait pourtant la prépondérance des militaires, disent les analystes.

Bien que prévisible, cet énième soubresaut a plongé les Maliens dans la consternation d’un inquiétant déjà-vu.

Malgré la prolifération du hashtag #wuli (« debout » en bambara) sur les réseaux sociaux, des appels à se rassembler à Bamako pour protester n’ont guère trouvé d’écho.

Les militaires, accueillis initialement avec un a priori favorable par une population exaspérée par l’insécurité, la corruption et la pauvreté, s’exposent néanmoins au reproche d’avoir pris goût au pouvoir.

Le sociologue Bréma Ely Dicko voyait dans les évènements récents le prolongement prévisible du putsch de 2020. « Ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui est une conséquence logique des tares du début de la transition », quand les colonels ont tenu à l’écart les partis et les organisations de la société civile qui avaient mené pendant des mois la contestation contre l’ancien pouvoir.