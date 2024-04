Manifestations étudiantes pour Gaza Plus de 130 arrestations à New York

(New York) Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi devant des locaux de la prestigieuse Université de New York (NYU) après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes, dernier épisode de la tourmente provoquée par le conflit à Gaza sur des campus américains.