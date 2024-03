PHOTO PHILIP FONG, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un militant du groupe de défense des droits des animaux People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a manifesté devant l’ambassade de Thaïlande à Tokyo, mercredi, contre le travail forcé de singes. Une enquête de PETA a révélé en 2022 que le gouvernement thaïlandais dressait de jeunes singes de « façon cruelle » à grimper aux arbres pour cueillir des noix de coco.