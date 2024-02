PHOTO TOBIAS SCHWARZ, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Nous assistons aujourd’hui à des pas courageux effectués par les deux pays pour laisser le passé derrière eux et œuvrer en faveur d’une paix durable pour leurs peuples », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (C) après avoir accueilli ses homologues arménien Ararat Mirzoïan (G) et azerbaïdjanais Jeïhoun Baïramov (D).