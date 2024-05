PHOTO NELSON ALMEIDA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une femme est laissée sans abri par les inondations qui dévastent le sud du Brésil depuis plusieurs jours. Selon le bilan publié mercredi par les autorités, les pluies torrentielles ont fait au moins 100 morts et 128 disparus, et plus de 160 000 personnes ont dû quitter leur domicile.