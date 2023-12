Qu’ont en commun les ballons stratosphériques, les bombes à sous-munitions et les couronnes royales ? Ils sont tous associés à des éléments chauds de l’actualité internationale de 2023. Voici 10 objets qui ont marqué les esprits au cours de l’année qui s’achève.

Le ballon-espion de la discorde

Le samedi 4 février, un avion de chasse américain F-22 abat un ballon chinois dans le ciel de la Caroline du Sud. Les États-Unis considèrent l’engin comme un ballon-espion, alors que la Chine, mécontente, affirme qu’il s’agit d’un simple ballon météorologique égaré. Le Canada est impliqué dans cette histoire, puisque l’aéronef a survolé une partie du pays avant d’entrer dans l’espace aérien américain. Une rencontre entre les leaders chinois et américain, Xi Jinping et Joe Biden, à San Francisco le 15 novembre, a permis de réchauffer un peu des relations tendues entre les deux pays depuis cet incident.

Des bombes controversées

PHOTO JIM HUYLEBROEK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Carcasses de bombes à sous-munitions russes ayant explosé en Ukraine

Mines antipersonnel, bombes non explosées et bombes à sous-munitions tapissent, selon les estimations, le tiers du territoire ukrainien depuis le début de l’invasion russe. Mais les Ukrainiens ont aussi utilisé des bombes à sous-munitions fournies par les États-Unis depuis juillet. Ces engins sont très controversés parce qu’en arrivant au sol, ils dispersent des munitions létales dans un large rayon, augmentant les risques d’être blessé ou tué chez les civils. Or, si 123 pays du monde adhèrent à la convention bannissant ces armes, les États-Unis, la Russie et l’Ukraine ne l’ont pas signée.

Des lances pour combattre les incendies

PHOTO ETHAN SWOPE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des pompiers combattent un incendit de forêt à Aguanga, en Californie.

Début juin, la fumée des incendies de forêt dans le nord du Québec colore d’un brouillard jaune-orange le ciel de Manhattan. Deux mois plus tard, un incendie d’une force inouïe rase la ville de Lahaina dans l’île de Maui, à Hawaii. Ailleurs dans l’hémisphère Nord, des incendies de forêt dévastateurs sont enregistrés en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Nouvelle-Écosse. Un rapport de Copernicus, le programme de surveillance du climat de l’Union européenne, estime que le Canada a émis 410 mégatonnes de carbone en raison des incendies de forêt en 2023, un record pour le pays.

Le drapeau blanc

PHOTO MOHAMMED ABED, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un enfant brandit un drapeau blanc au milieu d’une foule de civils palestiniens qui fuient la ville de Gaza et qui tentent de se rendre vers le sud du territoire, puis vers le poste-frontière de Rafah.

Bien des objets (armes) ou structures (tunnels) pourraient symboliser la guerre Israël-Hamas amorcée le 7 octobre avec l’attaque du mouvement islamiste au terme de laquelle 1200 Israéliens ont été tués et 240 personnes enlevées. La réplique d’Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 21 000 morts, selon le Hamas, dont plusieurs milliers d’enfants. À travers ces échanges de feu, nombreux ont été les civils palestiniens tentant de se rendre, drapeau blanc en main, du nord vers le sud du territoire, puis vers le poste-frontière de Rafah. L’ONU chiffre à quelque 1,7 million le nombre de Gazaouis déplacés depuis le début du conflit. Et puis, le 15 décembre dernier, trois otages israéliens étaient abattus par erreur par l’armée israélienne, et ce, même s’ils brandissaient un drapeau blanc.

Les archives présidentielles

PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Boîtes de documents saisies par la justice américaine dans une salle de bains et une douche du domaine floridien de Mar-a-Lago

La récupération des archives présidentielles classifiées de Donald Trump dans son domaine floridien de Mar-a-Lago remonte au 8 août 2022. Mais elles ont alimenté l’actualité de 2023, et les photos des caisses entassées dans sa salle de bains ont fait le tour du globe. Le 9 juin, 37 chefs d’accusation sont déposés contre M. Trump dans cette affaire, dont ceux de complot en vue d’entraver la justice, dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier et conservation délibérée d’information sur la défense nationale. Le procès n’a pas encore eu lieu. À noter que l’ancien président a aussi été accusé au criminel dans trois autres dossiers ces derniers mois.

Des réservoirs au niveau d'eau préoccupant

PHOTO MONICA ALMEIDA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le barrage de Glen Canyon au lac Powell, dans le nord de l’Arizona

Les graves incendies de forêt de 2023 ont souvent été causés par la sécheresse des forêts boréales. Ces sécheresses extrêmes ont aussi un impact sur le niveau, fortement à la baisse, de grands cours d’eau, comme le fleuve Colorado aux États-Unis. Résultat, l’environnement, les grandes cultures et la qualité de vie des habitants sont menacés. Ainsi, le niveau du fleuve Colorado a tellement baissé que les centrales hydroélectriques alimentées par de grands réservoirs pourraient arrêter de fonctionner.

Le sous-marin Titan

PHOTO FOURNIE PAR OCEANGATE Le submersible Titan de l’entreprise OceanGate

Le dimanche 18 juin, le petit submersible Titan de l’entreprise OceanGate plonge dans les profondeurs de l’Atlantique Nord pour un voyage de tourisme scientifique autour de l’épave du Titanic. Après deux heures de descente, les communications sont rompues. Une défaillance de la coque pressurisée a mené à une implosion du vaisseau et à la mort instantanée des cinq occupants. La même semaine, un bateau de migrants fait naufrage en Méditerranée. On déplore quelque 750 victimes.

L’ère de l’intelligence artificielle

PHOTO JACKIE MOLLOY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES En 2023, des torrents d’articles ont été écrits au sujet de ChatGPT et de l’intelligence artificielle.

« ChatGPT sonnera-t-il le glas de la domination de Google ? », demandait La Presse le 6 janvier, un mois après le lancement de ce robot conversationnel. En 2023, des torrents d’articles ont été écrits sur le sujet. On prête toutes les intentions, bonnes ou mauvaises, à l’intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer les acteurs d’Hollywood ? Se substituer aux humains pour écrire des livres, articles et thèses ? Provoquer une course aux armements ? Avec le récent feuilleton entourant le congédiement puis la réembauche de Sam Altman à la tête d’OpenAI, entreprise derrière ChatGPT, nous n’avons pas fini d’en parler.

Les couronnes de Sa Majesté

PHOTO RICHARD POHLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Charles III portant la couronne de saint Édouard lors de son couronnement le 6 mai dernier

Le 6 mai, Charles III est couronné roi du Royaume-Uni et du Commonwealth en présence de nombreux dignitaires, dont Justin Trudeau. Ce jour-là, sa tête a, dans les faits, porté deux couronnes. D’abord, celle de saint Édouard, faite de plus de deux kilos d’or massif et de pierres semi-précieuses. Elle avait été portée pour la dernière fois par Élisabeth II lors de son… couronnement, en 1953. Puis, Charles III a porté la couronne impériale d’État, arborée par les monarques en quittant l’abbaye de Westminster. Le Canada attend toujours une première visite de Sa Majesté depuis cet évènement grandiose.

Le stylo Ozempic

PHOTO TOM LITTLE, ARCHIVES REUTERS L’usage à des fins médicales d’Ozempic perd du terrain, au profit d’un objectif d’amaigrissement.

Si vous n’avez jamais vu une publicité du médicament Ozempic, achetez un billet de 6/49 ! Il est très difficile d’échapper à ces clips où des individus recommandent ce sémaglutide. Mais pourquoi ? Combattre le diabète ou perdre du poids ? L’usage à des fins médicales d’Ozempic perd du terrain, au profit d’un objectif d’amaigrissement. Au point qu’on fait face à une pénurie. Dans un récent communiqué, l’Ordre des pharmaciens du Québec évoquait une situation « critique avec de nombreuses ruptures de stock », notamment pour la dose de 1 mg. Un retour à la normale n’est pas prévu avant la fin de mars 2024.

Sources : Le Temps, ABC News, Canada.ca, RTBF, Copernicus, L’Encyclopédie canadienne, today.com, Associated Press