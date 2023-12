PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE

De jeunes Ukrainiennes, vêtues d’habits traditionnels, participent aux célébrations de Noël dans un village près de Kyiv. Pour la première fois de l’histoire, les Ukrainiens orthodoxes ont célébré Noël le 25 décembre et non le 7 janvier, comme le veut la coutume : un moyen de se distancier de Moscou et de marquer le rapprochement à l’Occident.