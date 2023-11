PHOTO STEPHAN SAVOIA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) À l’ère des deepfakes et de la post-vérité et alors que l’intelligence artificielle se développe et qu’Elon Musk a transformé Twitter en X, Merriam-Webster a dévoilé son mot de l’année 2023 qui est bien dans l’air du temps : « authentique » (« authentic »)

Leanne Italie Associated Press

Cuisine authentique. Voix authentique. Soi authentique. L’authenticité comme artifice. Les recherches pour le mot sont nombreuses sur le site du dictionnaire, mais elles ont atteint de nouveaux sommets tout au long de l’année, a déclaré le rédacteur en chef Peter Sokolowski à l’Associated Press dans une entrevue exclusive.

« Nous assistons en 2023 à une sorte de crise d’authenticité, a-t-il indiqué avant l’annonce de lundi. Ce que nous réalisons, c’est que lorsque nous remettons en question l’authenticité, nous la valorisons encore plus. »

M. Sokolowski et son équipe ne se penchent pas sur les raisons pour lesquelles les gens se tournent vers les dictionnaires et les sites web à la recherche de mots spécifiques. Au lieu de cela, ils recherchent les données sur les pics de recherche et les évènements mondiaux qui y sont corrélés. Cette fois-ci, il n’y a pas eu d’augmentation particulièrement importante à un moment donné, mais une constance dans l’intérêt accru pour « authentique ».

C’était l’année de l’intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi un moment où le créateur de ChatGPT, OpenAI, a souffert d’une crise de leadership. Taylor Swift et le prince Harry recherchaient l’authenticité dans leurs paroles et leurs actes. Elon Musk lui-même, lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï en février, a exhorté les chefs d’entreprise, les hommes politiques, les ministres et autres dirigeants à « s’exprimer de manière authentique » sur les réseaux sociaux en gérant leurs propres comptes.

« Pouvons-nous être sûrs qu’un étudiant a rédigé cet article ? Pouvons-nous savoir si un homme politique a fait cette déclaration ? Nous ne faisons plus toujours confiance à ce que nous voyons », a souligné M. Sokolowski.

Parfois, nous n’en croyons pas nos propres yeux ou nos propres oreilles. Nous reconnaissons désormais que l’authenticité est une performance en soi. Peter Sokolowski, rédacteur en chef chez Merriam-Webster

« Authentique » fait suite au choix de « gaslighting » en 2022. Et 2023 marque le 20e anniversaire du choix du mot de l’année par Merriam-Webster.

Les analystes de données de l’entreprise filtrent les mots persistants comme « amour », qui sont toujours très recherchés parmi les 500 000 mots qu’elle définit en ligne. Cette année, les analystes ont également filtré de nombreux mots de cinq lettres, car les joueurs de Wordle et Quordle utilisent manifestement le site de la société pour leurs recherches lorsqu’ils jouent aux jeux quotidiens, a indiqué M. Sokolowski.

M. Sokolowski, un lexicologue, et ses collègues ont une série de finalistes pour le mot de l’année qui ont également attiré un trafic inhabituel. Parmi eux, on retrouve « X » (les recherches ont augmenté en juillet après le changement de marque de Twitter par M. Musk), « EGOT » (il a eu un coup de pouce en février lorsque Viola Davis a obtenu ce rare statut de quadruple récompensé aux galas) et « Elemental », le titre d’un nouveau film Pixar qui a fait bondir les recherches en juin.