Israël et le Hamas en guerre, jour 49 Des otages libérés par le Hamas, premier jour d’une trêve à Gaza

De premiers otages israéliens et étrangers enlevés par le Hamas lors de son attaque meurtrière sur le sol israélien ont été libérés vendredi, en vertu d’un accord qui a abouti aussi à une trêve entre Israël et le mouvement islamiste dans la bande de Gaza et à des libérations de détenus palestiniens.