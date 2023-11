Procès pour fraude à New York Donald Trump fils vante les qualités de son père

(New York) Donald Trump fils est revenu à la barre lundi en tant que « témoin de moralité » pour l’empire de son père, s’exprimant avec exubérance sur la « vision incroyable » de l’ex-président américain en tant que promoteur immobilier et sur le portefeuille de « grands projets emblématiques » de son entreprise, lors d’un procès au civil pour fraude, à New York, qui menace désormais l’avenir même de cette société.