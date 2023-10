Israël et le Hamas en guerre, jour 14 Une spirale meurtrière

Le monde a les yeux rivés sur Israël et sur Gaza. De part et d’autre, on compte ses morts. Malgré la lueur d’espoir qu’a fait naître la libération de deux otages capturés par le Hamas, et l’offensive terrestre annoncée de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne menace d’enfoncer la région dans une spirale meurtrière. Comment éviter le pire ?