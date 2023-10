Détruire les tunnels pour détruire le Hamas

Pour Israël, pas de victoire possible sur le Hamas sans détruire le réseau souterrain qui s’étend sous la bande de Gaza. Le problème, c’est qu’il y a des civils au-dessus… Quel est donc ce vaste réseau de tunnels qui abrite le Hamas et leurs otages, et que redoute tant l’armée israélienne ?