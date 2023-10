Terrorisme

Les fausses équivalences donnent le tournis ces jours-ci. Je n’en peux plus de lire que les salopards du Hamas qui ont commis des massacres sont des « militants », je n’en peux plus de constater les contorsions linguistiques utilisées ici et ailleurs pour éviter de dire que ceux qui ont tué plus de 1000 Israéliens sont des « terroristes ».