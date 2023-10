Des enfants du Haut-Karabakh dans le tourbillon de la guerre et de l’exil

(Erevan) Larissa a 14 ans, de discrètes boucles d’oreilles et un rêve : continuer d’aller à l’école. Mais l’offensive azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh a bouleversé sa vie et celle de milliers d’autres enfants arméniens confrontés au trauma de la guerre et de l’exil.