Procès civil à New York

« C’est une arnaque », affirme Donald Trump

(New York) Donald Trump, jugé avec deux de ses fils pour avoir surévalué dans les années 2010 leur patrimoine immobilier de milliards de dollars, s’en est pris lundi à un « simulacre » de justice, en attaquant une procureure selon lui « raciste » et « corrompue » et un magistrat « voyou ».