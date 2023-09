La manifestation devant l’ambassade de l’Azerbaïdjan à Beyrouth a viré à l’échauffourée entre protestataires et policiers.

Les réfugiés qui fuient le Haut-Karabakh n’ont d’autre choix que d’emprunter le corridor de Latchine, unique lien routier entre l’enclave et l’Arménie.

Des réfugiés arméniens rassemblés dans la benne d’un camion traversent la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

(Goris, Arménie) Le gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh a déclaré jeudi qu’il cesserait d’exister, mettant officiellement fin à plus de 30 ans de régime séparatiste, une semaine après qu’une attaque rapide de l’Azerbaïdjan a ramené l’enclave montagneuse sous l’autorité azerbaïdjanaise.

Ivan Nechepurenko The New York Times

Dans un décret publié par le service de presse officiel de la République d’Artsakh – nom arménien officiel du Haut-Karabakh –, le dirigeant du territoire, Samvel Shakhramanyan, a déclaré que toutes les entités gouvernementales seraient dissoutes d’ici la fin de l’année. Les résidants arméniens du territoire devraient décider eux-mêmes s’ils veulent vivre sous l’autorité de l’Azerbaïdjan ou partir, selon le décret.

Cette annonce équivaut à une reddition formelle du territoire séparatiste, une zone charnière au carrefour des intérêts des grandes puissances dans le Caucase, et met officiellement fin à un conflit long et sanglant au cours duquel des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans deux guerres de grande ampleur, et environ 1 million de personnes ont été déplacées.

Jeudi, les autorités azerbaïdjanaises ont déclaré que leur service des migrations commencerait le processus d’enregistrement des citoyens arméniens de la région du Karabakh au moyen d’un site web spécial.

Le gouvernement arménien a déclaré jeudi que plus de 68 000 personnes « déplacées de force » avaient quitté l’État sécessionniste pour se réfugier en Arménie, soit environ la moitié de la population totale de la région.

Beaucoup d’autres devraient suivre dans les jours à venir, de nombreux réfugiés ayant déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la plupart des Arméniens de souche quittent l’enclave. L’exode a choqué de nombreux Arméniens, qui considèrent le Haut-Karabakh comme leur ancienne patrie ancestrale.

Partout sauf au Karabakh

Depuis dimanche, les villes et villages arméniens situés près de la frontière avec le Haut-Karabakh se sont transformés en camps de réfugiés improvisés. Si de nombreux réfugiés ont déclaré s’être sentis soulagés après avoir passé le poste de contrôle azerbaïdjanais et être entrés du côté arménien, ils étaient également traumatisés et désorientés par ce qui les attendait.

Certains n’ont eu que quelques minutes pour faire leurs bagages. Ils ont utilisé des voitures, des bus, des camions de construction et même des tracteurs pour transporter tous les biens personnels qu’ils pouvaient emporter – des couettes et des vêtements aux réfrigérateurs et aux poulets. Une longue caravane de minibus, dont beaucoup étaient chargés de sacs de voyage attachés, a rempli les autoroutes depuis la frontière jusqu’à la capitale arménienne, Erevan.

Mais pour beaucoup, les biens matériels étaient secondaires.

« Notre priorité était de sauver nos vies et celles de nos proches », a déclaré Gayne Milonyan, 36 ans, qui a fui Stepanakert, la capitale, lundi. « On peut tout acheter si l’on survit. »

PHOTO ALAIN JOCARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Entourés de leurs proches et de leurs effets personnels, des Arméniens quittent le Haut-Karabakh à bord d’un camion.

L’Arménie n’était pas nécessairement la destination finale non plus. Certains réfugiés, craignant que l’Azerbaïdjan ne s’arrête pas au Karabakh et s’installe en Arménie, ont déclaré qu’ils avaient de la famille dans le sud de la Russie et qu’ils s’y installeraient.

« Si nous avions quelque chose pour nous défendre, nous le ferions », a déclaré Armen Bagdasaryan, qui a participé à la première guerre du Karabakh dans les années 1990 et qui a déclaré qu’il envisageait maintenant de s’installer en Russie. « Mais nous étions pris au piège. Je n’arrive toujours pas à croire que nous avons quitté notre ville. »

Des figures de proue arrêtées

La situation désespérée a été mise en lumière lundi lorsqu’une explosion dans un dépôt de carburant près de Stepanakert a tué au moins 68 personnes, selon le médiateur local. Cent cinq autres personnes sont toujours portées disparues à la suite de l’explosion, qui s’est produite alors qu’un grand nombre de personnes faisaient la queue pour obtenir du carburant qui les aiderait à fuir. La cause de la catastrophe n’avait pas encore été élucidée jeudi.

Les forces de maintien de la paix russes stationnées dans la région ont utilisé des hélicoptères militaires pour transporter plus de 200 blessés graves en Arménie, où ils ont été transférés dans des hôpitaux.

Si les autorités azerbaïdjanaises ont autorisé de nombreux Arméniens de souche à quitter le Haut-Karabakh, elles ont également arrêté certaines de ses figures de proue. Mercredi, les services de sécurité azerbaïdjanais ont arrêté Ruben Vardanyan, ancien dirigeant du territoire séparatiste.

M. Vardanyan s’est fait connaître en cofondant une banque d’investissement de premier plan en Russie, et il a participé à de nombreux projets commerciaux et philanthropiques d’envergure. En 2022, il a renoncé à sa citoyenneté russe et est devenu ministre d’État de la République d’Artsakh, le dirigeant effectif de la république séparatiste. Il a quitté son poste en février 2023.

Le service de sécurité de l’État azerbaïdjanais a déclaré dans un communiqué jeudi que M. Vardanyan était accusé de financer le terrorisme, de participer à des groupes armés illégaux et de franchir illégalement une frontière nationale.

Sa détention a fait craindre aux autorités azerbaïdjanaises l’arrestation d’autres dirigeants du gouvernement séparatiste.

