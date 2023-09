PHOTO ARMEND NIMANI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un membre des forces spéciales de la police du Kosovo monte la garde près du monastère de Banjska, non loin de la frontière avec la Serbie, quelques jours après la mort d’un policier kosovar et celle de trois Serbes, tués lors d’une opération policière contre un commando qui s’était retranché dans le monastère. Cet accès de violence s’inscrit dans un regain de tensions entre la Serbie et le Kosovo, ancienne province serbe.