PHOTO ANDREAS SOLARO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le pape François écoute le discours de bienvenue du cardinal et archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, avant de participer à la prière mariale, à la basilique Notre-Dame de la Garde. Le pape s’est ensuite adressé à un parterre multiconfessionnel, fustigeant « l’indifférence » et la « peur » face aux vagues de migrants et dénonçant l’« immense cimetière » qu’est devenue la Méditerranée, où « est ensevelie la dignité humaine ».