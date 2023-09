PHOTO LAURENS VAN PUTTEN, AGENCE FRANCE-PRESSE

La police anglaise a arrosé des manifestants du groupe écologiste Extinction Rebellion à l’aide d’un canon à eau pour tenter de les expulser d’une autoroute qu’ils bloquent depuis maintenant 11 jours. Les activistes et les sympathisants du groupe réclament la fin des subventions aux énergies fossiles et menacent de renouveler leur action jusqu’à obtenir gain de cause.