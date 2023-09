Bangladesh

Pire épidémie de dengue jamais enregistrée, selon l’OMS

(Genève) Le Bangladesh connaît la plus grave épidémie de dengue jamais enregistrée, avec depuis avril plus de 135 000 cas et 650 décès dus à cette maladie transmise par les moustiques, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).