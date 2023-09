Le typhon Haikui s’abat sur Taïwan, des milliers de personnes évacuées

(Taitung) Avec ses vents de 140 km/h et des rafales atteignant parfois les 190 km/h, des pluies torrentielles, des inondations et des vagues gigantesques sur les côtes, le puissant typhon Haikui s’est abattu dimanche sur Taïwan, où plus de 7000 personnes ont été évacuées des zones à risque.