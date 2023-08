(Bruxelles) Le président chinois Xi Jinping ne prévoit pas d’être présent au sommet du G20 en Inde la semaine prochaine et compte envoyer le premier ministre Le Qiang à sa place, a indiqué jeudi un responsable européen sous couvert de l’anonymat.

Agence France-Presse

« Selon mes dernières informations […] Xi n’avait pas l’intention de s’y rendre, ce serait le premier ministre », a déclaré ce responsable à des journalistes à Bruxelles.

Le président Xi a eu des discussions avec le premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20, lors d’une rare rencontre en face à face lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud la semaine dernière, mais les tensions restent vives entre les deux pays.

L’Inde a adressé mardi une « forte protestation » à la Chine après que Pékin a publié une carte revendiquant des terres que New Delhi affirme posséder, y compris un territoire proche de l’endroit où les deux pays voisins se sont battus en 2020.

Les responsables européens espèrent que le sommet du G20, les 9 et 10 septembre, sera une occasion de tenter d’amener l’Inde et la Chine à se montrer plus sévères vis-à-vis de la Russie à propos de l’invasion de l’Ukraine.