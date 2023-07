PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

Gerald Shvartsman évitait tant bien que mal les photojournalistes devant la Cour fédérale de New York, jeudi. L'homme est accusé, avec son frère et un autre homme, d'avoir gagné 22 millions de dollars (près de 29 millions CAN) grâce à un délit d'initié. Rappelons que le délit d'initié est une « infraction commise par une personne qui utilise les informations privilégiées qu'elle détient pour faire des opérations boursières profitables », selon le Robert.