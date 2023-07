PHOTO CHANDAN KHANNA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un manifestant lève le poing lors de la marche nationale « We The People » (Nous, le peuple) à Fort Lauderdale, en Floride. Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche en réponse aux quelque 1000 projets de loi introduits à travers les États-Unis qui visent notamment l’immigration, la sexualité et l’expression de genre.