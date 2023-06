(Tallinn) Un militant de l’opposition biélorusse affirme avoir fourni à la Cour pénale internationale (CPI) des documents détaillant l’implication du président Alexandre Loukachenko dans le transfert forcé d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie, des accusations rejetées avec colère par Minsk.

Yuras Karmanau Associated Press

Le président Loukachenko a été l’allié le plus proche de Moscou, permettant au Kremlin d’utiliser le territoire biélorusse pour envoyer des troupes et des armes en Ukraine, se félicitant d’une présence militaire russe continue en Biélorussie et du déploiement de certaines des armes nucléaires tactiques russes sur place.

Le dirigeant autoritaire a également accepté un projet d’union qui a vu Moscou et Minsk resserrer leurs liens économiques, politiques et de défense, tout en s’arrêtant jusqu’à présent avant une fusion complète.

Pavel Latushka, ancien ministre biélorusse de la Culture, a déclaré mardi que les documents qu’il a remis à la CPI indiquent que plus de 2100 enfants ukrainiens d’au moins 15 villes ukrainiennes occupées par la Russie ont été emmenés de force en Biélorussie avec l’approbation du président Loukachenko.

Mandat contre Loukachenko

M. Latushka a exprimé l’espoir que les documents inciteraient la CPI à délivrer un mandat d’arrêt contre Alexandre Loukachenko, comme elle l’a fait avec le président russe Vladimir Poutine.

Mercredi, le parquet du tribunal n’a pas confirmé la réception des documents décrits par M. Latushka. Il a déclaré dans une réponse écrite à l’Associated Press qu’il était dans son « devoir de protéger la confidentialité des informations reçues. Par conséquent, nous ne commentons généralement pas ces communications ».

En mars, la CPI a lancé des mandats contre le président Poutine et sa commissaire aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Les juges de La Haye ont déclaré avoir trouvé des « motifs raisonnables de croire » que les deux hommes étaient responsables de crimes de guerre, de déportation illégale d’enfants et de transfert illégal d’enfants des zones occupées d’Ukraine vers la Russie. Moscou a rejeté avec colère cette décision.

« Les enfants ukrainiens, qui étaient sous la tutelle de l’État ukrainien, y compris les orphelins, les enfants handicapés et ceux dont les parents ont été privés de leurs droits parentaux, ont été transférés illégalement sur le territoire de la Biélorussie », a rapporté M. Latushka à l’Associated Press.

Les documents remis aux procureurs prouvent que Loukachenko a personnellement signé les documents sous les auspices du soi-disant État d’union de la Russie et de la Biélorussie qui ont servi de base à l’organisation et au financement du transfert d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Pavel Latushka, ancien ministre biélorusse de la Culture

Dans une déclaration en ligne publiée mardi, le Groupe national de gestion de crise anti-Loukachenko de M. Latouchka a affirmé avoir rassemblé des preuves que les enfants ukrainiens ont été placés dans cinq camps d’été et stations thermales biélorusses.

« Russification » forcée

Lors d’un entretien téléphonique, M. Latushka a dit que les documents indiquent que des enfants ukrainiens détenus dans des établissements biélorusses subissent un lavage de cerveau idéologique et une « russification » avant d’être envoyés en Russie pour adoption, des activités qui, selon lui, pourraient constituer des crimes de guerre.

Les documents publiés en ligne par le groupe incluent une vidéo qui montre un artiste sur scène souhaitant la mort du président américain Joe Biden et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sous les acclamations et les applaudissements de plusieurs dizaines d’enfants réunis dans le public. Le même artiste exprime ensuite le souhait que le président Poutine « prospère et prenne le contrôle de toute l’Ukraine ».

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante les circonstances dans lesquelles la vidéo a été tournée ni d’étayer les autres affirmations de M. Latushka.

Le président Loukachenko a rejeté mardi les accusations de M. Latushka, les qualifiant de « folie », arguant que la Biélorussie a temporairement accueilli les enfants pour les aider à se remettre du traumatisme de la guerre.

Le dirigeant biélorusse a déclaré qu’il avait contacté le président Poutine et qu’ils avaient accepté de financer le séjour des enfants en Biélorussie sur le budget de l’État.

« C’est ainsi que nous avons commencé à les emmener ici, a déclaré M. Loukachenko mardi. Nous aidons à améliorer leur santé et ils s’en vont. En fait, ils ne veulent pas partir. »

Le président Loukachenko a dénoncé M. Latouchka comme un « scélérat » et l’a accusé d’essayer de fabriquer un dossier à la CPI contre lui.

M. Latushka a été contraint de quitter la Biélorussie sous la pression des autorités biélorusses à la suite de la réélection d’Alexandre Loukachenko lors d’un vote de 2020 que l’opposition et l’Occident ont dénoncé comme truqué. Le président Loukachenko, qui a dirigé la nation de 9,5 millions d’habitants d’une main de fer pendant 29 ans, s’est appuyé sur le soutien politique et financier de la Russie pour réprimer brutalement des mois de grandes manifestations de l’opposition.

M. Latushka, qui vit en exil volontaire en Pologne, a déclaré avoir reçu un nombre croissant de menaces de mort alors qu’il poursuivait son enquête sur les transferts forcés présumés d’enfants.

Quatre autres accusés

S’adressant à l’AP, il a accusé, en plus du président Loukachenko, au moins quatre autres personnes d’être impliquées dans le transfert d’enfants ukrainiens en Biélorussie, dont Dmitry Mezentsev, un haut responsable de la structure « d’union » russo-biélorusse, Ivan Golovaty, le chef de Belaruskali, l’exportateur d’engrais biélorusse appartenant à l’État, Alexei Talai, le directeur d’un fonds caritatif soutenu par le gouvernement, et Olga Volkova, une militante prorusse dans la région partiellement occupée de Donetsk en Ukraine.

Les documents publiés par le groupe d’opposition de M. Latushka comprennent également une copie d’une lettre signée par M. Mezentsev et adressée au chef de l’opérateur ferroviaire national, les Chemins de fer russes, lui demandant d’organiser conjointement « le transport des enfants » de l’est industriel de l’Ukraine « pour la réhabilitation vers la Biélorussie frère ».

La lettre, datée du 23 mars, faisait référence à une décision des présidents Poutine et Loukachenko de fournir une « aide humanitaire » aux enfants, ainsi qu’à des plans de réinstallation de près de 2000 orphelins et enfants vivant « dans des conditions difficiles » en Biélorussie cette année. Il a déclaré que 1050 mineurs seraient transférés en avril et en mai, et 908 autres devraient suivre plus tard dans l’année. Il a également indiqué qu’un nombre indéterminé de mineurs avaient été emmenés en Biélorussie l’année dernière dans le cadre d’un effort conjoint financé par l’État par les opérateurs ferroviaires russe et biélorusse.

Tout groupe ou individu peut envoyer des preuves de crimes présumés à la CPI. Les procureurs évaluent ces soumissions pour identifier celles qui semblent relever de la compétence de la Cour et justifier d’autres mesures, est-il expliqué sur son site web.

Les autorités biélorusses ont déclaré que le pays accueillerait plus de 1000 enfants âgés de 6 à 15 ans originaires des régions d’Ukraine occupées par la Russie pour leur « rétablissement ». Elles ont ajouté que les 350 premiers d’entre eux sont arrivés en Biélorussie en avril, mais n’ont pas précisé combien de temps ils resteront dans le pays.

Le mois dernier, le bureau du procureur général ukrainien a annoncé qu’il avait ouvert une enquête sur le transfert forcé d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie.

Avec des informations de Mike Corder à La Haye, aux Pays-Bas