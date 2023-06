Adolescent tué en France

Le policier inculpé pour homicide volontaire, violences lors d’une marche blanche

(Nanterre) Un policier français a été inculpé jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, deux jours après la mort près de Paris d’un adolescent, Nahel, qui a entraîné deux nuits de violences en France et une marche blanche jeudi, achevée dans la confusion et des heurts.