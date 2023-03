(Jérusalem) L’émissaire de l’ONU pour la paix au Proche-Orient a exhorté mercredi Israël et les Palestiniens à mettre un terme « immédiatement » à la montée de la violence en Cisjordanie occupée, au lendemain d’un raid israélien ayant fait six morts palestiniens.

Agence France-Presse

« Nous sommes pris dans un cycle de violence qui doit être arrêté immédiatement », a déclaré Tor Wennesland dans un communiqué.

« Le Conseil de sécurité (des Nations unies) a parlé d’une seule voix pour demander aux parties de faire preuve de calme et de retenue, et de s’abstenir de tout acte de provocation et d’incitation à la violence, et de toute déclaration incendiaire », ajoute le diplomate, en reprenant les termes d’une déclaration de cette institution onusienne publiée le 20 février.

Ce nouvel appel survient au lendemain d’intenses combats lors d’un raid israélien dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, au cours duquel six Palestiniens ont été tués, parmi lesquels Abdel Fatah Husseïn Khrouchah, membre de la branche armée du mouvement islamiste Hamas, accusé d’avoir abattu le 26 février deux jeunes israéliens.

M. Wennesland s’est dit « inquiet » par ces affrontements violents au cours desquels les forces israéliennes se sont heurtées à une vive résistance et ont eu recours à des lance-missiles portatifs contre un immeuble d’habitation où s’était retranché Khrouchah.

Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne, avait dénoncé mardi comme un acte de « guerre totale » l’emploi de roquettes contre des maisons en pleine ville.

Selon les autorités israéliennes, Khrouchah était l’auteur de l’attaque ayant coûté la vie le 26 février à deux frères habitant une colonie juive du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

Qualifiant ce double meurtre d’« attentat terroriste » et condamnant les « attaques palestiniennes contre des Israéliens », M. Wennesland déclare aussi condamner « la violence des colons (israéliens) contre les Palestiniens ». « Tous les civils doivent être protégés de la violence », ajoute-t-il.

Après l’attentat du 26 février contre les deux frères, des dizaines de colons israéliens avaient déferlé sur la ville palestinienne de Huwara et incendié de nombreux bâtiments et des véhicules.

« Je suis profondément choqué par la poursuite de la violence et consterné par (de nouvelles) attaques de colons israéliens contre des Palestiniens » survenues à Huwara le 6 mars, a encore déclaré M. Wennesland.

« Israël, en tant que puissance occupante, doit veiller à ce que la population civile soit protégée et que les auteurs (des violences) soient poursuivis », a-t-il déclaré.