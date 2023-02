Antony Blinken rejoindra d’abord la base aérienne d’Incirlik d’où part une partie de l’aide humanitaire pour les zones sinistrées, puis à Ankara où il aura des entretiens avec les autorités turques dimanche et lundi, selon un communiqué.

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se rendra dimanche en Turquie, frappée comme la Syrie voisine par un séisme dévastateur, afin d’y constater l’effort humanitaire en cours, a annoncé mercredi le département d’État.

Agence France-Presse

M. Blinken rejoindra d’abord la base aérienne d’Incirlik dans le sud-est du pays d’où part une partie de l’aide humanitaire pour les zones sinistrées le 6 février par un puissant séisme faisant près de 40 000 morts, puis à Ankara où il aura des entretiens avec les autorités turques dimanche et lundi, selon un communiqué.

M. Blinken entamera cette nouvelle tournée européenne dès jeudi par l’Allemagne, où il participera vendredi et samedi à la conférence de Munich sur la sécurité qui sera largement consacrée à l’effort de guerre en soutien de l’Ukraine contre la Russie, ainsi qu’à la rivalité entre les deux superpuissances américaine et chinoise.

Et il l’achèvera par un déplacement lundi soir et mardi à Athènes en Grèce.

Les États-Unis ont déployé la semaine dernière plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie soit environ 200 personnes, et ont débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire.

Ils ont également fourni des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures, selon des responsables.

L’aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les États-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad.

Le déplacement du secrétaire d’État américain en Turquie – son premier depuis sa prise de fonction il y a deux ans – a été programmé avant le séisme du 6 février.

Les deux pays alliés dans l’OTAN entretiennent des relations parfois tumultueuses, le président Joe Biden n’ayant pas hésité à traiter il y a plusieurs années son homologue Recep Tayyip Erdogan d’autocrate.

Des responsables américains s’attendaient en privé à une rencontre entre M. Blinken et M. Erdogan.

Mais les États-Unis reconnaissent à leur allié un rôle constructif s’agissant notamment de la guerre en Ukraine.

Parmi les autres questions figurent la vente potentielle d’avions de chasse F-16 promis par le président Biden à la Turquie, mais qui fait l’objet d’une opposition au Congrès en raison de la situation des droits de la personne, ainsi que le blocage turc à propos de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

À Munich, la délégation américaine arrive en force puisqu’elle comprend outre M. Blinken, la vice-présidente Kamala Harris, ainsi que d’autres responsables dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Elle intervient à quelques jours du premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février 2022, et au moment où l’Ukraine se prépare à une nouvelle offensive de Moscou.

Le président américain Joe Biden doit lui se rendre en Pologne du 20 au 22 février.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine, exacerbées par le survol de l’espace aérien américain par un ballon chinois, risquent d’y figurer en bonne place des discussions.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Li, doit être présent à la conférence de Munich, laissant entrevoir une possible rencontre avec M. Blinken.

L’incident du ballon chinois avait contraint le secrétaire d’État à reporter un déplacement très attendu à Pékin au début du mois, remettant en cause la volonté de rapprochement des deux grandes puissances.

Les États-Unis insistent cependant sur le fait que ce voyage a été reporté et non annulé et appellent au maintien de « lignes de communication ouvertes » avec Pékin.