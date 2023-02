Guerre en Ukraine, jour 356

L’OTAN étudie les possibilités pour accélérer la livraison d’armes à Kyiv

(Bruxelles) Les membres de l’OTAN se sont lancés mardi dans une course logistique pour accélérer leurs livraisons d’armements et de munitions à l’Ukraine, tout en abordant la question sensible de la fourniture d’avions de combat pour lui permettre de résister à la Russie.