Les affaires de cocaïne et de crack seront désormais traitées à égalité

(Washington) Le département américain de la Justice a donné vendredi pour instruction aux procureurs américains de ne pas traiter différemment les auteurs de délits liés à la cocaïne et ceux impliquant du crack, après des décennies de disparités au cours desquelles les Afro-Américains ont été plus souvent et plus longtemps emprisonnés que les Blancs aux États-Unis.