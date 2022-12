« J’étais sur le point de rencontrer des défenseurs des droits de l’Homme lors de mon deuxième jour à Kyiv, et j’ai dû déplacer cette réunion ici, dans cet abri […] parce que les sirènes ont retenti », a déclaré Volker Türk (au centre), dans une courte vidéo transmise à l’AFP.

(Genève) Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, en visite en Ukraine, s’est réfugié lundi dans un abri souterrain à Kyiv en raison de frappes de missiles, a indiqué l’ONU.

Agence France-Presse

C’est la première fois qu’un Haut-Commissaire se rend en Ukraine depuis l’invasion russe, lancée le 24 février. Sa prédécesseur, la Chilienne Michelle Bachelet, ne s’y était pas rendue.

« J’étais sur le point de rencontrer des défenseurs des droits de l’Homme lors de mon deuxième jour à Kyiv, et j’ai dû déplacer cette réunion ici, dans cet abri […] parce que les sirènes ont retenti », a déclaré Volker Türk, dans une courte vidéo transmise à l’AFP.

« Et pendant que nous avions cette discussion ici dans cet abri, il y a eu une vague d’attaques de missiles contre l’Ukraine, dont certains ont atterri à proximité de Kyiv. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour la population. C’est devenu presque une nouvelle normalité, mais cela a un impact énorme sur les civils, et cela doit cesser », a-t-il ajouté.

Sur Twitter, l’Autrichien a publié une photo de la rencontre.

On y voit également sa porte-parole Ravina Shamdasani ainsi que Matilda Bogner, qui dirige la Mission de surveillance des droits humains en Ukraine.

L’entrevue était « prévue dans une salle de réunion normale, les sirènes antiaériennes aériennes se sont déclenchées, nous nous sommes tous déplacés vers un abri souterrain », a indiqué à l’AFP Mme Shamdasani.

Dans une autre vidéo publiée par la suite sur Twitter, on voit le Haut-Commissaire marcher dans des rues enneigées, près de bâtiments détruits. Il dépose une gerbe d’œillets rouge devant une croix et se recueille devant des photos de ce qui semble être des victimes.

« Je suis actuellement en Ukraine par solidarité avec les victimes de cette horrible guerre, qui a été causée par l’invasion de la Fédération de Russie le 24 février. Je suis ici pour exprimer ma solidarité, surtout en ces durs mois d’hiver », a-t-il expliqué.

« La guerre est insensée. Les tueries de ce genre sont totalement inacceptables et insensées », a-t-il affirmé, avant de demander « à ceux qui ont fait cela » que cela cesse et de respecter le droit humanitaire international et les droits de l’homme.

Les sirènes d’alerte ont retenti à travers l’Ukraine lundi à cause d’une nouvelle vague de bombardements, par des températures hivernales. Plusieurs villes ukrainiennes ont ainsi été soumises à de nouvelles coupures d’eau et d’électricité après des frappes russes qui ont également fait au moins deux morts, selon les autorités locales et régionales.

Proche collaborateur du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, l’Autrichien Volker Türk a pris ses nouvelles fonctions de Haut-Commissaire le 17 octobre à Genève.

Il a entamé dimanche une visite officielle de quatre jours dans le pays, à l’invitation du gouvernement, selon l’ONU.

Outre Kyiv, le Haut-Commissaire a prévu de se rendre dans les régions de Kharkiv (nord-est), Izioum (est) et Oujhorod (ouest).

Il doit rencontrer au cours de sa visite de hauts responsables nationaux et locaux et des représentants de la société civile, ainsi que des représentants de victimes, y compris des proches de civils ou de prisonniers de guerre qui sont portés disparus ou ont été capturés.