PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS

Des résidants distribuent de la nourriture dans une route inondée par le typhon Noru à San Miguel, aux Philippines. Le typhon, qui s'est abattu sur le nord du pays, a tué plusieurs personnes, provoqué des inondations et des coupures de courant et obligé les autorités à suspendre les cours et les activités gouvernementales dans la capitale et les provinces voisines.