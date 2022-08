Pluies de mousson

L’état d’urgence décrété au Pakistan

(Sukkur) L’État d’urgence a été déclaré au Pakistan, en proie à des pluies de mousson d’une intensité exceptionnelle qui ont provoqué la mort de plus de 900 personnes et touché plus de 30 millions d’habitants, a annoncé vendredi le gouvernement.