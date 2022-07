« Nous allons […] sortir de cette situation complexe. Et nous allons nous en sortir en révolutionnant », a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel.

(La Havane) Cuba va sortir de la « situation complexe » dans laquelle il se trouve, a assuré lundi le président cubain Miguel Diaz-Canel, un an tout juste après les manifestations inédites du 11 juillet 2021, tandis que l’île traverse sa pire crise économique en trente ans.

Agence France-Presse

« Nous allons […] sortir de cette situation complexe. Et nous allons nous en sortir en révolutionnant », a déclaré le chef de l’État sur Twitter.

« La Révolution s’est toujours révolutionnée elle-même, et elle l’a fait dans un contexte de siège économique, politique et idéologique constant », a-t-il ajouté en référence aux sanctions économiques de Washington et à l’embargo américain en vigueur depuis 1962.

Un an jour pour jour après les manifestations historiques du 11 juillet, où des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue aux cris de « Liberté » et « Nous avons faim », les habitants de La Havane vaquaient lundi à leurs occupations habituelles, a constaté l’AFP.

Une quinzaine de dissidents, artistes ou journalistes indépendants ont toutefois accusé sur Twitter la police de les avoir mis en garde contre toute sortie de chez eux. Certains ont indiqué que des policiers étaient présents devant leur domicile.

« Ils pensent qu’avec deux patrouilles ils vont me faire taire, ils se trompent lourdement », a déclaré dimanche sur Twitter Yurka Rodrigues, la mère d’une jeune manifestante de 25 ans condamnée à huit ans de prison, précisant que son domicile était sous « siège ».

Une forte présence de policiers en civil était également visible dans plusieurs points névralgiques de la capitale.

« Si nous devons commémorer quelque chose ce 11 juillet, c’est la victoire du peuple cubain, de la Révolution cubaine », a ajouté M. Diaz-Canel.

Vendredi, le chef de l’État avait déjà affirmé que ce qui devait être célébré ce 11 juillet était que « le peuple cubain et la Révolution cubaine avaient contrecarré un coup d’État vandale ».

Lors des manifestations des 11 et 12 juillet, des milliers de Cubains avaient protesté dans une cinquantaine de villes du pays sur fond de profonde crise économique, la pire que traverse le pays depuis trente ans.

Ces rassemblements, inédits depuis la révolution de 1959, ont fait un mort et des dizaines de blessés, et plus de 1300 personnes ont été arrêtées selon l’ONG Cubalex, dont le siège est à Miami.

Selon le gouvernement, 790 manifestants sont poursuivis, dont 488 ont d’ores et déjà été condamnés, certains jusqu’à 25 ans de prison.

« Avec tout ce qu’il s’est passé, je pense que personne ne va se risquer à faire la même chose », a déclaré à l’AFP Orestes Sandoval, 80 ans, dans une file d’attente pour acheter des cigarettes dans le centre de La Havane.