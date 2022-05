PHOTO AHMAD AL-RUBAYE, AGENCE FRANCE-PRESSE

La mosquée historique 17 Ramadan de Bagdad lors d’une tempête de sable, dimanche. Les vols en direction de Bagdad et Najaf, en Irak, ont été annulés à cause des conditions météorologiques, et cela devait se poursuivre au cours de la journée de lundi.