Au large d’Hadera, en Israël, l’eau chaude jaillissant d’une centrale électrique et se déversant dans la mer Méditerranée attire des bancs de requins de sable, une espèce qui n’est pas considérée comme dangereuse pour l’homme, mais qui est de plus en plus menacée par la surpêche.