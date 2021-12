(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Omicron « se déchaîne », selon l’expert américain Anthony Fauci

Le scientifique américain Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a averti dimanche que le variant Omicron « se déchaînait » à travers le monde, en s’inquiétant du nombre d’Américains toujours non vaccinés alors qu’ils sont éligibles : près de 50 millions, selon lui.

« Ce virus est extraordinaire », a dit M. Fauci en évoquant sa vitesse de propagation. « Il va prendre le dessus », et « nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver ».

Le vaccin de Novavax attend son feu vert européen

Le régulateur européen se prononce lundi sur la demande d’autorisation du vaccin contre la COVID-19 de la firme américaine Novavax, utilisant une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés.

Le sérum, qui pourrait devenir le cinquième vaccin anti-COVID-19 autorisé au sein de l’Union européenne, est, à l’instar de vaccins infantiles déjà largement utilisés, un vaccin dit « sous-unitaire », à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

Il n’a pas besoin d’être stocké à des températures ultra-basses, ce qui lui donne potentiellement un avantage logistique par rapport à d’autres sérums.

Le forum de Davos reporté à l’été

Le Forum économique mondial (WEF), qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse, « est reporté », comme l’année dernière, à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs.

La réunion - qui marie le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie - doit maintenant se tenir « au début de l’été », selon la même source.

Budget additionnel record au Japon

Le Parlement japonais a adopté lundi un budget additionnel record d’un montant avoisinant les 36 000 milliards de yens (282,1 milliards d’euros) pour l’exercice 2021/22, destiné à financer en partie le plan de relance massif annoncé le mois dernier pour doper la reprise de la troisième économie mondiale alors que la pandémie s’éternise.

Plus de la moitié de ce budget additionnel sera financée par la dette.

700 000 spectateurs à un festival de musique en Arabie saoudite

Le festival de musique MDLBeast Soundstorm en Arabie saoudite a accueilli pendant quatre jours plus de 700 000 spectateurs, un chiffre record, ont indiqué les autorités de ce royaume ultraconservateur.

Le festival a eu lieu au moment où l’Arabie saoudite, qui tente de diversifier son économie ultra-dépendante du pétrole et cherche à améliorer son image, connaît une recrudescence des cas de contamination.

Rafael Nadal testé positif

Le joueur vedette de tennis Rafael Nadal a annoncé lundi avoir été déclaré positif à la COVID-19 à son retour du tournoi exhibition d’Abou Dabi.

« Confiné » chez lui en Espagne, le joueur indique, à moins d’un mois de l’Open d’Australie, que son « calendrier » dépendra de son évolution.

Plus de 5,35 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5,35 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les États-Unis avec 806 438 décès, le Brésil (617 803), l’Inde (477 554), et la Russie (298 222). Rapporté à la population, les pays où l’épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie et la Hongrie.

La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de décès (57 % du total), suivie de la zone États-Unis/Canada (19 %).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.