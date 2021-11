PHOTO WILLY KURNIAWAN, ARCHIVES REUTERS

« Le développement massif de l’ère du président Joko Widodo ne peut pas s’arrêter au nom des émissions de carbone et de la déforestation », affirme la ministre de l’Environnement et de la foresterie, Siti Nurbaya Bakar. On les voit ci-haut lors d’une visite à Bebatu, sur l’île de Kalimantan, en Indonésie.