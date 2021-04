États-Unis

Les familles Floyd et Wright réclament une réforme de la police aux États-Unis

(Minneapolis et Washington) Deux familles unies dans la douleur et la colère : les proches de l’Afro-Américain George Floyd et de Daunte Wright, un jeune homme noir tué dimanche par la police, ont réclamé ensemble mardi la fin des violences des forces de l’ordre et du racisme aux États-Unis.