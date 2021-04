PHOTO SHARON CASTELLANOS, ASSOCIATED PRESS

Dix-huit candidats sont en lice pour la présidentielle. Selon les plus derniers sondages, sept d’entre eux — qui oscillent entre 6 et 10 % des intentions de vote — ont une chance de se qualifier pour le deuxième tour du 6 juin auquel participeront les deux ayant obtenu le plus de voix dimanche.