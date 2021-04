Plus de 128 851 200 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 2 816 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 816 908 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 10 h GMT.

Agence France-Presse

Plus de 128 851 200 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mercredi, 11 978 nouveaux décès et 637 012 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3869 nouveaux morts, les États-Unis (1076) et la Pologne (620).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 552 073 décès pour 30 460 836 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 321 515 morts et 12 748 747 cas, le Mexique avec 203 210 morts (2 238 887 cas), l’Inde avec 162 927 morts (12 221 665 cas), et le Royaume-Uni avec 126 713 morts (4 345 788 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 248 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (215), le Monténégro (202), la Bosnie (201) et la Belgique (199).

L’Europe totalisait jeudi à 10 h GMT 958 025 décès pour 43 866 034 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 783 527 décès (24 835 522 cas), les États-Unis et le Canada 575 024 décès (31 440 882 cas), l’Asie 272 465 décès (17 928 489 cas), le Moyen-Orient 114 137 décès (6 524 825 cas), l’Afrique 112 733 décès (4 217 914 cas), et l’Océanie 997 décès (37 535 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’OMS critique la lenteur de la vaccination en Europe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué jeudi la lenteur « inacceptable » de la vaccination contre la COVID-19 en Europe, qui est confrontée à la situation épidémique « la plus inquiétante » depuis « des mois ».

« Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandémie », déplore la branche européenne de l’organisation onusienne.

Les 12-15 ans bientôt vaccinés en Israël

Israël pourrait débuter la vaccination des adolescents de 12 à 15 ans en mai, ont indiqué des responsables de la santé, après l’annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech selon laquelle leur vaccin contre la COVID-19 est efficace à 100 % sur cette tranche d’âge.

Nouvelles restrictions en France

Établissements scolaires fermés pour trois à quatre semaines, circulation limitée et commerces non essentiels fermés dans tout le pays à partir de lundi : les députés français ont approuvé jeudi les nouvelles restrictions annoncées la veille par le président Emmanuel Macron, mais la quasi-totalité des oppositions ont boycotté le scrutin.

La consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite afin de prévenir tout rassemblement, a précisé le premier ministre Jean Castex.

Le chef de l’État a promis la réouverture de certains lieux de culture et des terrasses de bars et de restaurants à partir de la mi-mai.

Des millions de doses gâchées

Quelque 15 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson ont été gâchées par erreur dans une usine américaine de Baltimore, ce qui pourrait menacer de retards l’approvisionnement aux États-Unis, a affirmé mercredi le New York Times.

Il y a plusieurs semaines, des employés de cette immense usine gérée par l’entreprise partenaire Emergent BioSolutions ont confondu des ingrédients nécessaires à la confection du vaccin, selon le quotidien.

Une « bulle » entre Taïwan et les Palaos

Taïwan et l’archipel des Palaos, dans le Pacifique, inaugurent jeudi une « bulle » au sein de laquelle leurs ressortissants pourront à nouveau voyager, les deux alliés cherchant à soutenir leur industrie touristique durement éprouvée par la pandémie.

Vers un reconfinement dans l’Ontario

L’Ontario, province la plus peuplée et moteur économique du Canada, devrait annoncer un reconfinement d’une durée de 28 jours alors que le nombre de cas de COVID-19 est à la hausse, ont rapporté les médias locaux.

Osaka ne veut pas de la flamme olympique

Le relais de la flamme olympique devrait éviter la métropole d’Osaka (ouest du Japon) en raison d’une nouvelle augmentation des infections à la COVID-19, a estimé jeudi le gouverneur du département du même nom.

Selon des médias locaux, le maire d’Osaka, Ichiro Matsui, souhaite lui aussi que le relais de la flamme olympique évite la ville.

Projet de confinement retiré en Finlande

Le gouvernement finlandais a retiré son projet de confinement d’une partie du pays nordique. Mercredi, un comité constitutionnel composé de parlementaires avait averti que le projet de loi allait à l’encontre de la Constitution finlandaise, du fait notamment de mesures jugées disproportionnées par rapport aux libertés fondamentales.

Président allemand vacciné

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, âgé de 65 ans, a reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19, conformément à la récente décision de l’Allemagne de réserver ce produit aux plus de 60 ans, a indiqué le bureau du chef de l’État.

Plus de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2 816 908 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 552 073 morts, devant le Brésil (321 515), le Mexique (203 210), l’Inde (162 927) et le Royaume-Uni (126 713).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.